В Испании из сексуального рабства освободили пять девушек из России и Украины

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Испанская полиция освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией. сообщает РИА Новости.

Задержаны четыре человека. Их национальность не уточняется. Трое из задержанных отправлены под стражу.

При обыске в развлекательном клубе и одном из домов Гранады обнаружили огнестрельное оружие, чуть более тысячи евро наличных и марихуану.

Своим жертвам подозреваемые предлагали работу в хостес или аниматором на дискотеках. Зарплату девушкам обещали в три тысячи евро.

Однако уже на месте девушек заставляли оказывать сексуальные услуги в ночном клубе. За отказ им грозил штраф от 50 до 100 евро. Жили девушки в том же клубе.