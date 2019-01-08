Пожар в автосервисе в ТиНАО ликвидировали

Фото: Агентство "Москва"

Сотрудники МЧС потушили крупный пожар, который вспыхнул вечером 7 января в здании автосервиса в поселении Рязановское в ТиНАО, передает Агентство "Москва".

"Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 22.53 возгорание локализовано, в 01.46 – ликвидировано", − подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Кровля одноэтажного кирпичного здания загорелась на улице Фабрики имени 1 Мая в поселении Рязановское в понедельник вечером. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, а затем возросла до 500 "квадратов".

Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве. Тушением огня занимались 20 единиц техники и 67 сотрудников МЧС.