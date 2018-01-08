На Украине активисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру

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Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру в столице Украины. По словам активистов, их действия направлены против "штаба сепаратистов и представителей ФСБ", сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Радикалы держат в руках плакаты и жгут файеры. В переговоры с собравшимися вступил наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

По предварительной версии, поводом для акции стал отказ священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещенных не в церкви Московского патриархата.

В ночь на Рождество участники радикальной организации "Черный комитет" напали на Российский центр науки и культуры в Киеве. Активисты облили здание красной краской и пытались разбить стекла на фасаде.