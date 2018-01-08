Тела двух женщин обнаружили в Коломенском районе Подмосковья

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС

Тела 81-летней женщины и ее 56-летней дочери с множественными колото-резанными ранами обнаружили в деревне Семибратское Коломенского района Подмосковья.

Инцидент произошел на участке, прилегающем ко двору одного из домов по улице Зайцева. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", сообщает Агентство "Москва".

По предварительной версии, преступление мог совершить 69-летний супруг погибшей 56-летней женщины. Сейчас следователи устанавливают его местонахождение.