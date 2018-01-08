Пожарные спасли 10 человек при возгорании жилого дома на западе столицы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в жилом многоэтажном доме на западе столицы. Во время тушения удалось спасти 10 человек.

Как рассказали в экстренных службах, вечером 7 января загорелась двухкомнатная квартира на 11-м этаже в доме на улице Академика Павлова, передает ТАСС.

Пожарные спасли также хозяина квартиры − инвалида. Его передали врачам для осмотра. Жителей соседних квартир эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал.

Примерно в 23:00 возгорание на площади пять квадратных метров ликвидировали.