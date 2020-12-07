СК организовал проверку после отравления людей хлором в астраханском бассейне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Следователи организовали проверку после отравления людей в одном из бассейнов в Астрахани, сообщает СУ СК РФ по области.

Как уточняется, в спортивный комплекс, в котором произошел инцидент, выехали следователи, следователи-криминалисты, полицейские и сотрудники МЧС.

Ранее стало известно, что после тренировки в бассейне "Динамо" госпитализировали 16 человек, среди которых 13 детей, из-за ухудшения состояния здоровья. Специалисты выявили в бассейне превышение химической концентрации хлора при обработке воды. Уточнялось, что госпитализированным детям от 4 до 12 лет. Как сообщили в МЧС, всего ухудшение здоровья зафиксировано у 30 человек.

