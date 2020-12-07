В Красноярске младенец отравился жидкостью для электронных сигарет

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Следователи в Красноярске проверяют информацию об отравлении жидкостью для электронных сигарет месячного ребенка, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю.

По предварительным данным, в конце ноября отец малыша решил напоить ребенка укропной водой, однако перепутал шприцы и дал несколько капель жидкости для электронных сигарет.

После этого у мальчика ухудшилось самочувствие, его незамедлительно доставили в медучреждение, где оказали помощь.

На данный момент ребенок находится дома, угрозы жизни и здоровью нет.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в том, что он по неосторожности отравил своего четырехмесячного сына снотворным. Отец покормил новорожденного смесью из бутылочки и ушел в другую комнату. Спустя некоторое время мальчик умер. Эксперты установили, что причиной смерти ребенка стало острое отравление снотворным веществом.

