Члена ОНК Москвы заподозрили в мошенничестве

7 декабря, 18:11
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы задержали по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Следственного комитета.
По версии следствия, днем 6 декабря член комиссии 1975-го года рождения получил более 29 миллионов рублей от участника оперативного эксперимента. За эти деньги он обещал освободить из-под стражи некоего арестанта. По данным следователей, на самом деле таких возможностей у члена ОНК не было. Полученные деньги он собирался потратить по своему усмотрению.
Против него возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. В ближайшее время мужчину арестуют, после чего будет решаться вопрос о мере пресечения.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: