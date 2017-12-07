Члена ОНК Москвы заподозрили в мошенничестве

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Члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы задержали по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Следственного комитета.

По версии следствия, днем 6 декабря член комиссии 1975-го года рождения получил более 29 миллионов рублей от участника оперативного эксперимента. За эти деньги он обещал освободить из-под стражи некоего арестанта. По данным следователей, на самом деле таких возможностей у члена ОНК не было. Полученные деньги он собирался потратить по своему усмотрению.

Против него возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. В ближайшее время мужчину арестуют, после чего будет решаться вопрос о мере пресечения.