Отец погибших в пожаре под Новосибирском детей сбежал из больницы

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Отец пятерых детей, погибших при пожаре в Новосибирской области, сбежал из больницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Пожар в частном доме в городе Искитиме произошел рано утром 3 декабря. В доме жили дети с отцом и его второй женой. Взрослым удалось покинуть помещение, а дети погибли от отравления угарным газом.

Отца погибших Перфильева доставили в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести, однако 6 декабря оттуда сбежал. Полицейские задержали мужчину в городе Искитиме и доставили к следователю. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела по факту гибели пятерых детей в результате пожара продолжается.