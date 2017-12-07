Из квартиры на западе столицы украли украшения на 6 млн рублей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Ювелирные изделия на шесть миллионов рублей украли из квартиры на западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя столичного главка МВД.

Стоимость украденного оценили в 6,1 миллиона рублей. Вор проник в квартиру по адресу: улица 2-я Филевская, дом 6. Мужчина отжал пластиковое окно, после чего в доме сработала сигнализация. Однако это не помешало ему вынести большое количество ювелирных изделий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".