Мужчина погиб при возгорании мусора на северо-востоке столицы

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Мусорный контейнер загорелся на северо-востоке столицы, в результате чего погиб человек. По данному факту проводится проверка.

Тело мужчины нашли между 9-м и 11-м домами на улице Константинова, сообщает Агентство "Москва". На его теле обнаружили ожоги третьей и четвертой степени.

Прибывшие на место ЧП правоохранители установили, что мужчина скончался после возгорания мусора в кабине для контейнеров. По предварительным данным, он умер примерно за полчаса до прибытия полицейских.