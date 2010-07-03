СК задержал министра строительства Ставрополья

Министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает следственное управление СК по региону.
"Следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого, подозреваемого в совершении преступления по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", – сказано в сообщении.
По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года Когарлыцкий подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат фирмы по государственному контракту на строительство легкоатлетического манежа – на оплату вентиляционного оборудования и покрытия пола. Их монтаж не был проведен, при этом цена материалов была существенно завышена.
Следствие заявило, что действия чиновника нанесли ущерб государству более чем на 14 миллионов рублей. СК РФ задержал Когарлыцкого, сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Были проведены обыски по месту жительства чиновника и по месту работы. Изъята документация.
Ранее Лефортовский суд Москвы признал виновными бывшего премьера Дагестана Абдуcамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова в растрате 41 миллиона рублей.
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