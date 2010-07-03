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10:19

Чилийский полицейский ранил двух учениц в женском лицее Сантьяго

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/AP Photo/Esteban Felix

Чилийский полицейский открыл огонь в женском лицее, где подростки организовали акцию протеста. В результате карабинер ранил двух учениц, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Инцидент произошел во вторник, 5 ноября. Школьники устроили протестную акцию в одном из лицеев Сантьяго, туда прибыла военная полиция страны.

Силовики открыли в здании огонь, один из карабинеров ранил дробью двух несовершеннолетних девочек. Как сообщают очевидцы, полицейские даже избивали учениц, применяли слезоточивый газ.

Накануне прокуратура Чили выдала ордер на арест стража порядка. Полицейскому предъявили обвинения в излишнем применении силы и неправомерном использовании сдерживающих средств.

Массовые протесты продолжаются в Сантьяго и ряде других городов Чили с середины октября. Поводом к началу беспорядков стало повышение стоимости билетов на общественный транспорт.

Президент Себастьян Пиньера принял решение отменить повышение цен на проезд в метро, а также принял ряд мер социальной поддержки населения. Также лидер страны отменил саммит АТЭС и форум ООН по климату, которые должны были пройти в столице в ноябре-декабре.

Власти объявили в стране режим ЧП, ввели комендантский час в столице и других крупных городах. Принятые меры не успокоили демонстрантов. По некоторым данным, в ходе беспорядков погибло не менее 19 человек.

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