Тело мужчины обнаружили на крыше магазина на севере столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Утром 7 ноября на крыше магазина в Савеловском районе столицы обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, мужчину без признаков жизни обнаружили в Петровско-Разумовском проезде.

"Предположительно, причиной смерти стало падение с высоты", – сказал собеседник агентства.

Источник агентства добавил, что на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства случившегося выясняют.

Накануне на детской площадке в Последнем переулке в центре Москвы был обнаружен мертвый мужчина.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела девушки со следами электротравмы на западе Москвы. Инцидент произошел в жилом доме на Кутузовском проспекте. В одной из квартир в ванной комнате было найдено тело девушки 1992 года рождения.

