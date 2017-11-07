Отец возвращенной из Турции школьницы действовал в интересах ребенка – адвокат

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Отец возвращенной из Турции школьницы действовал в интересах ребенка. Такое заявление сделала адвокат Александра Гудименко, комментируя ситуацию с дочерью своего подзащитного.

"Он, как и любой отец, как заботился, так и будет продолжать заботиться о своём ребёнке. Он всё это время оказывал и финансовую помощь, и психологическую поддержку, насколько это возможно. Все его действия отвечали в первую очередь интересам ребёнка. И ее желаниям", – сказала юрист, слова которой приводит RT.

Она также выразила надежду, что расследование дела в отношении отца будет прекращено за отсутствием состава преступления.

Ранее Владислав Яблоков, отец 15-летней школьницы из Санкт-Петербурга, которая не могла вернуться из Турции в Россию, прокомментировал ситуацию с дочерью.

Он подтвердил, что выдал разрешение на выезд ребенка в связи со сложившейся ситуацией. Ее судьбой будут заниматься органы опеки и уполномоченный по правам ребенка, заявил Яблоков. Он также сказал, что не намерен отказываться от родительских прав.

По данным следствия, 15-летняя жительница Санкт-Петербурга 31 июля прибыла в Турцию к отцу за разрешением на оформление бабушкой опекунства. Однако девочка утверждает, что отец отменил ее обратный авиабилет, забрал документы и не давал выйти на связь с родственниками.