Отец доставленной из Турции в Россию девочки прокомментировал ситуацию с дочерью

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Владислав Яблоков, отец 15-летней школьницы из Санкт-Петербурга, которая не могла вернуться из Турции в Россию, прокомментировал ситуацию с дочерью.

Он подтвердил, что выдал разрешение на выезд ребенка в связи со сложившейся ситуацией. Ее судьбой будут заниматься органы опеки и уполномоченный по правам ребенка, заявил Яблоков. Он также сказал, что не намерен отказываться от родительских прав. "Но в данной ситуации, поскольку на меня заведено уголовное дело в связи с заявлением моей дочери, сейчас важным является решение этого вопроса", – приводит RT слова Яблокова.

По данным следствия, 15-летняя жительница Санкт-Петербурга 31 июля прибыла в Турцию к отцу за разрешением на оформление бабушкой опекунства. Однако девочка утверждает, что отец отменил ее обратный авиабилет, забрал документы и не давал выйти на связь с родственниками.

Она записала видео, в котором рассказывала, что жила вместе с матерью в Петербурге. Когда та умерла, ее воспитанием занялись бабушка и тетя. Летом девочка полетела в Стамбул в гости к отцу, который ушел из семьи 11 лет назад. Надежда подтвердила, что хотела получить от него документы, которые позволили бы бабушке оформить опекунство. Но отец запретил ей уезжать обратно и объяснил это тем, что "хочет сделать из нее настоящую мусульманку". Он планировал отдать ее замуж за религиозного человека, хотя девочке только 15 лет. Девочка добавила, что он заставлял ее ходить в религиозную школу. По мнению родственников, отец не отпускает дочь в Россию, потому что хочет выдать ее замуж и получить от жениха выкуп.

Уточнялось, что в Санкт-Петербурге у Яблокова был свой бизнес: таксомоторный парк и несколько ресторанов. Однако фирмы стали закрываться после того, как мужчина принял ислам и стал готовиться к переезду в Турцию. Эмигрировал из России Яблоков с семьей в 2014 году. Мужчина почти сразу приобрел квартиру в Стамбуле. Вскоре он устроился работать риелтором в ту же фирму, через которую покупал квартиру.

Владислав Яблоков утверждал, что в Санкт-Петербурге его дочь вела непристойный образ жизни: употребляла спиртные напитки, позволяла себе нецензурно выражаться в соцсетях. Желая перевоспитать ребёнка, он решил оставить девочку жить с ним. По его словам, Надя, как и ее скончавшаяся осенью 2017 года мать, мусульманка, должна соблюдать все традиции и каноны. Он рассказал, что мать девочки ранее была замужем за арабом и уже тогда приняла ислам. Яблоков пояснил, что после развода продолжал участвовать в ее жизни.

Однако директор петербургского лицея, где обучается девочка, рассказал, что раньше воспитание дочери не слишком интересовало мужчину. Константин Тхостов говорит, что Яблоков долгое время не появлялся в России и к воспитанию ребенка не имел никакого отношения.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству организовать сотрудничество с турецкими компетентными органами. Сейчас СК по Санкт-Петербургу расследует ранее возбужденное уголовное дело в отношении 40-летнего гражданина России, имеющего вид на жительство в Турции, по статье "Доведение до покушения на самоубийство". Это связано с тем, что девочка высказывала мысли о самоубийстве в случае отказа в помощи возвращения в Россию.

В посольстве РФ отказались от публичных комментариев, исходя из интересов девочки. В генконсульстве заверили, что в настоящее время ведется работа для урегулирования ситуации.