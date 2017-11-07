Тела 26 девушек нашли у побережья Италии

07 ноября 2017, 12:17
Фото: AP/Andrew Medichini
Тела 26 девушек из Нигерии, преимущественно подростков, нашли у побережья Апеннин. Расследованием занялась итальянская прокуратура.
Большинство погибших находились в лодке с беженцами, три тела – за бортом. Есть предположение, что их убили еще во время путешествия из Африки, а до этого жертвы подверглись сексуальному насилию. В порту Салерно допрашивают пятерых мигрантов – свидетелей возможного преступления, сообщает "Российская газета".
В надувной лодке находились 64 человека, включая погибших нигериек 14–18 лет. Их доставило на берег испанское военное судно "Кантабрия", патрулировавшее акваторию. Всего моряки подобрали по пути 375 мигрантов из Нигерии, Сенегала, Ганы, Гамбии, Судана, Ливии. В числе спасенных оказались 90 женщин, среди которых было восемь беременных и 53 ребенка.
Торговцы людьми, организующие преступный бизнес по нелегальной переправке выходцев из Африки в Европу, получают около шести тысяч долларов за каждого пассажира. Из этой суммы четыре тысячи стоит переброска людей через пустыню Сахара в Ливию. Многих в пути насилуют, избивают, пытают.
С начала 2017 года до 1 ноября в Южную Европу из Северной Африки прибыли 150 982 нелегала. Конечным пунктом их назначения была Италия, остальные следовали в Грецию, Испанию или на Кипр.
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