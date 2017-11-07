Десять человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Красноярском крае

Фото: ТАСС/ ГУ МЧС России по Республике Коми

Рейсовый автобус перевернулся на трассе в Красноярском крае. 10 человек обратились за медицинской помощью.

Инцидент произошел на трассе Р-255 "Сибирь" в Рыбинском районе. В автобусе, следовавшем по маршруту Нижняя Пойма – Красноярск, находились 34 пассажира, сообщает сайт "Комсомольской правды".

На место аварии пригнали другой автобус, чтобы пострадавшие могли погреться. Дорожной полиции предстоит выяснить, что стало причиной аварии, и кто виноват в случившемся.

После проверки будет принято решение о возбуждении административного или уголовного дела.