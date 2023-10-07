Умер раненный при взрыве автомобиля в Новой Каховке секретарь отделения "Единой России"

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Исполнительный секретарь новокаховского отделения "Единой России" Владимир Малов, который получил тяжелые травмы при подрыве автомобиля в Новой Каховке Херсонской области, умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб города.

Представитель оперштаба собщил, что Владимир Малов, получивший тяжелые травмы при подрыве автомобиля, умер в 14:40.

Ранее член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил о том, что в Новой Каховке был подорван автомобиль секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова. Кастюкевич назвал данный инцидент терактом, направленным против мирных жителей и тех, кто строит мирную жизнь в Херсонской области.

Ранее стало известно, что ВСУ заминировали Кременчугскую ГЭС, и могут готовить провокацию с подрывом станции и обвинением в этом ВС РФ. Об этом со ссылкой на источники в рядах украинских сил в районе электростанции сообщил представитель российских силовых структур.