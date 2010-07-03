В Жуковском пьяный отец случайно убил маленькую дочь

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Житель подмосковного Жуковского, будучи нетрезвым, по неосторожности убил свою 1,5-годовалую дочь. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

По информации ведомства, трагический инцидент произошел, пока мать малышки была в роддоме. 29-летний отец позвал в гости друзей и после застолья со спиртным заснул на полу. Утром мужчина обнаружил дочь рядом без признаков жизни.

Отца умершей девочки задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как сказано в предварительном заключении, ребенок умер "в результате механической асфиксии от сдавливания груди и живота". По факту происшествия проводится проверка, сообщили в СК. Следователям предстоит выяснить, в каких условиях жила девочка. Точную причину смерти ребенка установят в ходе судебно-медицинской экспертизы, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 5 октября в частном доме в городском округе Домодедово обнаружили тело 17-летней девушки со множеством колото-резанных ран. Возбуждено уголовное дело. Накануне был задержан подозреваемый в убийстве. По данным СМИ, на допросе мужчина сознался в преступлении и раскрыл его обстоятельства.