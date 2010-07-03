Дело возбуждено после гибели трех человек при пожаре в Мытищах

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре в частном доме в Мытищах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Возгорание произошло 7 октября в незарегистрированном временном строении из пеноблоков в деревне Пирогово. При тушении были обнаружены тела двух взрослых и ребенка.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас устанавливается личность погибших и причины возникновения пожара. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в Волоколамском городском округе. Огонь вспыхнул в квартире, где находились шестеро детей и дедушка.