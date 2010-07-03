Очевидцы рассказали о пожаре в Подмосковье

Четверо детей и взрослый погибли в ночном пожаре в Подмосковье

Очевидцы рассказали о панике и криках в доме в поселке Чисмена под Волоколамском, где произошел пожар. В момент ЧП в здании находились 17 человек, 12 из них удалось спасти.

В ночь на понедельник, 7 октября, в одной из квартир на первом этаже случилось возгорание. Огонь быстро перекинулся на другие этажи.

В квартире на первом этаже жила неблагополучная семья: мама, шесть человек детей, рассказала телеканалу Москва 24 очевидец Нина Машенко. "Ее во время пожара дома не было, был в это время дома папа, неадекватный товарищ. Был пьяный. Как говорит дедушка, загорелся матрас, он его потушил, все легли спать. А потом уже часа через два началась паника, начался крик", – отметила она.

По словам соседей, из одной комнаты мужчина смог достать троих внуков, в другую пробиться не сумел. Пожар был настолько сильным, что с первого этажа дым моментально распространился на весь дом. В квартире на третьем этаже находилась женщина с ребенком. Она попыталась выбежать наружу, но задохнулась. Тела спасатели обнаружили на лестничной клетке в метре от выбитого окна.

В результате происшествия погибли пять человек, в том числе четверо детей.

В Центральной районной больнице Волоколамска находятся три ребенка. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает. Еще двое пострадавших взрослых от госпитализации отказались.

Жильцы дома рассказали, что спасать людей из огня им приходилось самим. Со второго этажа детей ловили в простыню, взрослые спускались по деревянной лестнице. Первая бригада спасателей, по словам очевидцев, добралась до поселка спустя полчаса. Справиться с огнем удалось только в четвертом часу утра.

"Работали пять единиц техники и 18 человек личного состава. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем и шалость детей", – рассказал начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

В администрации подмосковного города сообщили, что выгоревший подъезд оперативно отремонтируют, а жильцам окажут материальную помощь.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Проводится осмотр, по завершению которого будет назначен ряд судебных экспертиз с целью установления причины возгорания. Следствием также будут проверены условия жизни детей", – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

О дальнейшей судьбе троих выживших детей пока неизвестно: деда, а также с мать, которая ночью оставила детей на попечение родственника, опрашивают полицейские.

