СМИ сообщили о крупном пожаре в магазине в Ставропольском крае

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Спасатели занимаются тушением пожара, который произошел ранним утром в понедельник, 7 октября, в магазине стройматериалов в Ставропольском крае. Об этом передает "Интерфакс-Юг", ссылаясь на заявление главы пресс-службы ГУ МЧС по региону Олега Дегтярева.

"Сообщение о пожаре в магазине стройматериалов на улице Калинина в Александровском поступило в 4:21 по московскому времени", – отметил Дегтярев.

По предварительным данным, площадь возгорания составила около 550 квадратных метров.

Глава пресс-службы МЧС уведомил, что информации о пострадавших и погибших не поступало. Причины пожара пока остаются невыясненными.

"В 5:45 по московскому времени пожар локализован, продолжается ликвидация огня", – резюмировал Дегтярев.

Ранее пожар произошел в квартире в Волоколамском городском округе. Жертвами возгорания стали 5 человек, среди них четверо – дети.