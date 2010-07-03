Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

07:56

СМИ сообщили о крупном пожаре в магазине в Ставропольском крае

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Спасатели занимаются тушением пожара, который произошел ранним утром в понедельник, 7 октября, в магазине стройматериалов в Ставропольском крае. Об этом передает "Интерфакс-Юг", ссылаясь на заявление главы пресс-службы ГУ МЧС по региону Олега Дегтярева.

"Сообщение о пожаре в магазине стройматериалов на улице Калинина в Александровском поступило в 4:21 по московскому времени", – отметил Дегтярев.

По предварительным данным, площадь возгорания составила около 550 квадратных метров.

Глава пресс-службы МЧС уведомил, что информации о пострадавших и погибших не поступало. Причины пожара пока остаются невыясненными.

"В 5:45 по московскому времени пожар локализован, продолжается ликвидация огня", – резюмировал Дегтярев.

Ранее пожар произошел в квартире в Волоколамском городском округе. Жертвами возгорания стали 5 человек, среди них четверо – дети.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика