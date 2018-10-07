Число жертв взрыва в доме в Кишиневе возросло до трех – МВД

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В результате взрыва в многоквартирном доме в Кишиневе погибли три человека, передает РИА Новости.

Уточнил данные глава генерального инспектората полиции МВД Молдавии Александр Пынзарь. По его словам, третьей жертвой взрыва в столице Молдавии стал мужчина, скончавшийся в больнице.

К этому часу госпитализированы семь человек, в том числе спасатель. Жильцы пострадавших квартир временно размещены в третьей городской больнице. Им помогают психологи.

В МВД также уточнили, что эпицентр взрыва был на 16-м этаже, там были найдены остатки газового баллона.

Ранее сообщалось о двух погибших при взрыве в 20-этажном доме в Кишиневе в субботу. Тела женщины и ребенка были обнаружены под обломками на 14-м этаже.