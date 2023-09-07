Пожар возник в здании столичного предприятия "Салют"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Огонь вспыхнул в здании научно-производственного предприятия "Салют" в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС РФ.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве в 13:51 по московскому времени. Пожар произошел по адресу улица Плеханова, дом 6, корпус 1.

В ведомстве уточнили, что в 14:15 по московскому времени пожар локализовали на площади 6 квадратных метров. В 14:18 по московскому времени его ликвидировали.

Люди из здания были эвакуированы, никто не пострадал, говорится в сообщении. Очаг возгорания находился в шкафах вентиляционной комнаты. Предприятие занимается разработкой и внедрением изделий в области корабельной радиолокации.

Ранее складское здание загорелось на площади в 1 000 квадратных метров в подмосковной деревне Картино. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри здания.

Спустя несколько часов спасатели ликвидировали пожар. К ликвидации огня привлекли 78 человек и 26 единиц техники.

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