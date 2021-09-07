Подозреваемого в насилии над женщинами задержали на востоке столицы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Правоохранители задержали на востоке Москвы подозреваемого в трех нападениях на женщин. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

Последнее нападение произошло 5 сентября. Злоумышленник, находясь около жилых домов в Перове, угрожая убийством, изнасиловал 20-летнюю девушку. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

"В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и дал подробные показания о еще двух нападениях на женщин, совершенных на территории Перовского района" – рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.

Во вторник следствие планирует направить в суд ходатайство об аресте подозреваемого.

Ранее стало известно, что в Москве задержали мужчину, которого подозревают в избиении и изнасиловании девушки. По данным СК, инцидент случился в подъезде на северо-востоке города днем 29 июня.