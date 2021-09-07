10:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве уволили воспитателя, которая издевалась над детьми в детском саду. Об этом рассказал директор школы № 777 Валерий Харламов.
"Конфликт возник в конце прошлого года. Для разбора сложившейся ситуации прошлым директором в июне было проведено служебное расследование, в ходе которого были зафиксированы факты некорректного общения воспитателя с отдельными детьми группы. Администрацией школы принято решение о привлечении воспитателя к дисциплинарной ответственности", – сказал РИА Новости Харламов.
Он отметил, что воспитатель не работала с детьми с июня нынешнего года. В преддверии начала нового учебного года состоялась встреча директора с родителями, на которой в том числе решался вопрос работы данного воспитателя.
"Хотим отметить, что с 31 августа воспитатель группы больше не является работником ГБОУ школы № 777", – заключил Харламов.
Информация об издевательствах воспитателя над детьми в детском саду при школе № 777 в Москве появилась ранее в телеграм-каналах.
Ранее в Саратовской области была организована проверка после сообщения об оскорблениях детей со стороны тренера.
Информация об инциденте распространилась в Сети после публикации видео, на котором видно, как сопровождающая детей на соревнования по художественной гимнастике тренер заставляет одну из подопечных делать шпагат на полке вагона.
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