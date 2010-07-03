"Мосгаз" опроверг информацию об утечке газа в жилых домах в Москве

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева

АО "Мосгаз" опровергает появившиеся сообщения о возможной утечке газа в ряде жилых домов в столице. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу компании.

"По итогам выяснения причин установлено, что поставщиком превышен уровень одорирования газа. Одорирование газа происходит на газораспределительных станциях за пределами Москвы, чтобы придать бытовому газу, не имеющему цвета и запаха, характерный резкий аромат", – пояснили в Мосгазе.

В компании также заявили, что все обращения жителей были оперативно отработаны, на выезды отправлялись спецподразделения предприятия. Отмечается, что большинство звонков были ложными.

"Никакой угрозы для окружающего населения данная ситуация не представляет и находится на оперативном контроле в Мосгазе", – подытожили в компании.

Ранее появилась информация о сильном запахе газа в нескольких жилых домах столицы. Сообщалось о выездах специалистов в районы Северного, Северо-Западного и Западного округов Москвы.