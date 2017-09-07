Один военный погиб в результате взрыва снаряда на полигоне

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

На полигоне в Ленинградской области произошел взрыв, сообщает РИА Новости. В результате один военнослужащий погиб, еще пятеро пострадали.

ЧП произошло 7 сентября около 12:30. Во время проведения плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории и взорвался. Взрыв прогремел возле укрытия, в котором находились шесть военных группы инженерного обеспечения.

Всех пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работает комиссия ЗВО.

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