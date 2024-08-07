Очевидец рассказал подробности гибели лидера ХАМАС Хании

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Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб во сне. Об этом сообщил представитель палестинского движения в Иране Халед аль-Каддуми, ставший очевидцем произошедшего.

"Около 01:37 как будто что-то ударило в здание. Я подумал, что, возможно, произошло землетрясение или началась гроза. Но мне в голову не пришло, что это может быть убийство", – приводит его слова РИА Новости.

По словам аль-Каддуми, он вышел и увидел, что уборная в номере разрушена.

"Увидел дым и спросил у друзей, что случилось. Они ответили: "Погиб! Хаджи погиб!" – сказал он, добавив, что получил разрешение увидеть тело спустя четверть часа.

Аль-Каддуми пояснил, что тело хаджи было частично погребено под обломками. В соседней комнате находилось тело его охранника.

При этом аль-Каддуми скептически относится к версии, что местоположение Хании отследили с помощью программы-шпиона на мобильном телефоне. Он также выразил уверенность, что убийство было согласовано с США.

Хания был убит в Тегеране в результате прямого попадания ракеты. В момент удара он находился в спальне, где останавливался на ночь. Вместе с Ханией был убит также его телохранитель. Церемония прощания состоялась в Тегеране 1 августа.

Как пишут СМИ, ракета была запущена из иностранного государства. Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль.