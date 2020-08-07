Не менее 18 человек погибли при сходе оползня в индийском Керале

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Сход оползня произошел в индийском штате Керала. В результате инцидента погибли 18 человек, сообщает "Газета.ру".

На месте спасатели проводят операцию по поиску людей и очистке территории. Есть опасение, что число жертв вырастет, поскольку тела могут находиться под землей.

Из-за непогоды операцию на время пришлось останавливать.

Сегодня же в индийском городе Кожикода самолет Air India совершил жесткую посадку. Погибли, по предварительным данным, 14 человек. Пострадали 123 человека, 15 из них находятся в тяжелом состоянии.

Министерство авиации Индии сообщило, что всего в самолете находились 174 пассажира. Среди них были 10 детей, два пилота и пять членов экипажа.