Мужчина ограбил женщину после попытки изнасилования в Москве

13:20
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Неизвестный мужчина попытался изнасиловать женщину в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в подъезде на улице Суздальской, доме 18, корпусе 4. Сообщается, что после попытки изнасилования злоумышленник ограбил свою жертву.
Он похитил из сумки женщины документы и деньги. Информация об инциденте была доведена до сотрудников полиции. Были инициированы оперативно-разыскные мероприятия в отношении злоумышленника.
Ранее на севере Москвы мужчина 1999 года рождения совершил попытку изнасилования в отношении женщины. Инцидент произошел возле жилых домов на Ленинградском шоссе. Мужчина был задержан, в его отношении было заведено уголовное дело по статьям о покушении на изнасилование и о насильственных действиях сексуального характера.
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