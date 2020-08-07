Мужчина ограбил женщину после попытки изнасилования в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестный мужчина попытался изнасиловать женщину в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в подъезде на улице Суздальской, доме 18, корпусе 4. Сообщается, что после попытки изнасилования злоумышленник ограбил свою жертву.

Он похитил из сумки женщины документы и деньги. Информация об инциденте была доведена до сотрудников полиции. Были инициированы оперативно-разыскные мероприятия в отношении злоумышленника.

Ранее на севере Москвы мужчина 1999 года рождения совершил попытку изнасилования в отношении женщины. Инцидент произошел возле жилых домов на Ленинградском шоссе. Мужчина был задержан, в его отношении было заведено уголовное дело по статьям о покушении на изнасилование и о насильственных действиях сексуального характера.