Полиция задержала подозреваемого в ограблениях двух пенсионерок в Люблине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные полицейские задержали подозреваемого в ограблениях пенсионерок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимира Васенина.

В полицию обратилась 68-летняя жительница столицы, сообщив, что на Тихорецком бульваре на нее напал неизвестный человек. По ее словам, злоумышленник сорвал с ее шеи золотые цепочки с подвесками, а после скрылся.

С аналогичным заявлением в территориальный отдел полиции обратилась 83-летняя местная жительница. Она рассказала, что при похожих обстоятельствах молодой человек сорвал с ее шеи золотой крестик на Краснодарской улице. Общая сумма ущерба составила 24 тысячи рублей.

В ходе следственных мероприятий был задержан 27-летний житель района Люблино. В отношении него возбудили уголовные дела о грабежах. Фигурант дела находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что под предлогом продажи автомобиля у москвича украли 500 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан один из подозреваемых. Им оказался 22-летний уроженец Средней Азии.

