Неизвестные в Москве похитили со счетов мужчины 4,5 млн рублей

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С банковских счетов мужчины похитили 4,5 миллиона рублей. В настоящее время информацию проверяет столичная полиция. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что пострадавшим является мужчина 1976 года рождения.

"Оперативники выяснили, что в период с 18 марта по 23 июля текущего года потерпевшему звонили неизвестные и под предлогом помощи в страховании сделок, заключенных с использованием электронной торговой платформы, проведения процедуры верификации и получения им денежных средств, заработанных в результате торговли на платформе, получили доступ к личному кабинету и банковским счетам, после чего с данных счетов была совершена кража 4 миллионов 496 тысяч 399 рублей", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.

Ранее неизвестный похитил имущество из квартиры в центре Москвы на общую сумму в 5 миллионов рублей. Среди пропавших предметов – столовое серебро XIX века, серебряный сервиз, икона "Спаситель".