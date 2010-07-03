Пассажир упал под поезд на станции метро "Кузнецкий мост"

Поделиться в социальных сетях:

Фото: соцсети

На станции столичного метро "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии пассажир упал под прибывающий поезд, передает Агентство "Москва".

Мужчина получил повреждения различной степени тяжести. Дежурившие на станции полицейские вызвали скорую, пострадавшего передали медикам.

Правоохранительные органы заказали обзор видеонаблюдения. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в электричке на платформе Выхино Казанского направления Московской железной дороги обнаружили труп неизвестного мужчины. Полиция проводит проверку случившегося.