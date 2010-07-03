На территории села в Ингушетии введен режим КТО

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В поселении Вознесенское Малгобекского района в Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО).

Правоохранительным органам оказано вооруженное сопротивление, идет боестолкновение, сообщает "Интерфакс". Официального подтверждения этой информации пока нет.

В популярных Telegram-каналах также появились данные, что ликвидирован один из боевиков – мужчина 1981 года рождения. С места происшествия изъяты карабин, три гранаты РГД и самодельное взрывное устройство.

Проведение контртеррористической операции предполагает в том числе проверку удостоверяющих личность документов, усиление охраны общественного порядка, ведение контроля телефонных переговоров, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах.

В конце мая сотрудники правоохранительных органов в ходе контртеррористической операции (КТО) нейтрализовали двух боевиков в городе Кольчугино Владимирской области. Боевики "являлись сторонниками одной из террористических организации и готовили теракт в месте массового скопления людей", указывают в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство.

12 апреля в Тюмени прошла операция по задержанию приверженцев запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которые готовили теракт. Боевиков обнаружили в одном из частных домов. В ответ на предложение сдаться они также открыли стрельбу.

