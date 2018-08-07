Полиция может возбудить дело об избиении Сами Насери после получения медзаключения

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Столичная полиция может возбудить уголовное дело по факту избиения французского актера Сами Насери в одном из московских баров после того, как получит медицинское заключение.

"Уголовного дела пока нет. В настоящее время полиция ожидает медицинское заключение, после которого будет принято решение о возбуждении дела", – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Источник также добавил, что сотрудникам полиции удалось установить личности троих молодых людей, у которых произошел конфликт с актером. В настоящий момент их уже допросили и отпустили.

Сегодня исполнителя главной роли в фильмах "Такси" успешно прооперировали в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Лечение Насери контролирует Минздрав России и лично главный врач-офтальмолог Владимир Нероев.

Ранее в Сети появилось фото избитого Насери.

По данным полиции, конфликт произошел в ночь на 5 августа в баре в центре Москвы. После драки Насери доставили в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.