Пострадавшую от нападения тибетского мастифа девочку выписали из больницы

7 августа, 19:59
Фото: AP/Peter Kramer
Пострадавшую при нападении тибетского мастифа девочку выписали из больницы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
"17 июля девочка была госпитализирована в хирургическое отделение Талдомской центральной районной больницы в удовлетворительном состоянии. Пациентке была оказана вся необходимая медицинская помощь, проведено лечение", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва".
Расследование инцидента передадут в в центральный аппарат Следственного комитета. Инцидент произошел в Талдоме. Мастиф покусал 11-летнюю девочку, причинив ей множественные поверхностные раны и ссадины в области спины и плеч.
Собаку отогнал от ребенка сосед, он же вызвал скорую помощь. Собаку обследовали и определили на карантин до 28 июля. Оказалось, что животное проявляло агрессию к людям и раньше. В ноябре 2017 года собака покусала родственника хозяев дома – девятилетнего ребенка.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: