Пострадавшую от нападения тибетского мастифа девочку выписали из больницы

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Пострадавшую при нападении тибетского мастифа девочку выписали из больницы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"17 июля девочка была госпитализирована в хирургическое отделение Талдомской центральной районной больницы в удовлетворительном состоянии. Пациентке была оказана вся необходимая медицинская помощь, проведено лечение", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва".

Расследование инцидента передадут в в центральный аппарат Следственного комитета. Инцидент произошел в Талдоме. Мастиф покусал 11-летнюю девочку, причинив ей множественные поверхностные раны и ссадины в области спины и плеч.

Собаку отогнал от ребенка сосед, он же вызвал скорую помощь. Собаку обследовали и определили на карантин до 28 июля. Оказалось, что животное проявляло агрессию к людям и раньше. В ноябре 2017 года собака покусала родственника хозяев дома – девятилетнего ребенка.