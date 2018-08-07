Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

7 августа, 19:59

Пострадавшую от нападения тибетского мастифа девочку выписали из больницы

происшествия дети животные

Фото: AP/Peter Kramer

Пострадавшую при нападении тибетского мастифа девочку выписали из больницы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"17 июля девочка была госпитализирована в хирургическое отделение Талдомской центральной районной больницы в удовлетворительном состоянии. Пациентке была оказана вся необходимая медицинская помощь, проведено лечение", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва".

Расследование инцидента передадут в в центральный аппарат Следственного комитета. Инцидент произошел в Талдоме. Мастиф покусал 11-летнюю девочку, причинив ей множественные поверхностные раны и ссадины в области спины и плеч.

Собаку отогнал от ребенка сосед, он же вызвал скорую помощь. Собаку обследовали и определили на карантин до 28 июля. Оказалось, что животное проявляло агрессию к людям и раньше. В ноябре 2017 года собака покусала родственника хозяев дома – девятилетнего ребенка.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать