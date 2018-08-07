В Черногории катер налетел на туристку из России

Фото: AP/Darko Vojinovic

Скоростной катер налетел на 28-летнюю российскую туристку в Которском заливе Адриатического моря. Женщину госпитализировали, передает RTCG.

"В инциденте на море, который произошел сегодня около 11:00 вблизи исторического объекта Tre sorele в поселке Прчань, травмы получила российская туристка Ксения Корзова", – отмечается в сообщении. Прокуратура города Котор сообщает, что катером управлял черногорец Петар Ковачевич.

Его задержала полиция. Отмечается, что он доставил девушку на берег и пытался оказать ей помощь. Полицейские также допрашивают очевидцев.

После аварии пострадавшей потребовалась операция. Сейчас ее поместили на лечение в которскую больницу.

С начала года в Черногории произошел уже 19-й инцидент на море. В предыдущих авариях погибли семь человек, еще больше получили травмы.