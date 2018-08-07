Экс-главу МЧС Кузбасса перевели из больницы в СИЗО

7 августа, 18:06
Фото: ТАСС/Даниил Айкин
Экс-начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова перевели из больницы в СИЗО, сообщил источник в правоохранительных органах. Его обвиняют по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Мамонтов арестован до 25 сентября.
"Он вернулся в СИЗО", – цитирует собеседника ТАСС.
Мамонтова госпитализировали 3 августа. В этот день Кемеровском областном суде должно было состояться рассмотрение его апелляционной жалобы на продление ареста. Заседание перенесли на 9 августа.
Бывшего начальника областного главка МЧС задержали 25 мая. Предполагается, что он не провел проверку пожарной безопасности ТЦ в 2017–2018 годах. Мамонтова также обвиняют в растрате на сумму более 1,8 миллиона рублей.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в марте 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек. По уголовному делу о пожаре проходят 11 фигурантов.
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