Работу подземного коллектора на западе Москвы восстанавливают после тления

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Москоллектор восстанавливает работу подземного коллектора после тления на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя комплекса городского хозяйства.

В ведомстве рассказали, что из-за тления в коллекторе на Большой Дорогомиловской улице сработали системы безопасности. После ЧП потребителей автоматически переключили на резервные схемы.

Сейчас службы ГУП "Москоллектор" занимаются восстановительными работами.