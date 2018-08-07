Лесной пожар в Калифорнии стал крупнейшим за всю историю штата

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Лесной пожар, который уже больше недели полыхает на севере Калифорнии, распространился на территорию в 1148,4 квадратных километра. Он стал крупнейшим в истории штата, сообщает "Мир 24".

Огнем охвачена территория в округах Колуза, Лейк и Мендосино. Причиной возникновения стихийного бедствия стало слияние двух отдельных пожаров.

Пламя уничтожило 75 жилых домов и десятки других строений. Несколько десятков тысяч человек эвакуировали. Локализовать возгорание пока удалось только на треть.

Нынешний пожар превзошел по площади прошлогодний, который до этого считался самым крупным.

Тогда площадь пожара, которому дали имя "Томас", составила 1140,8 квадратных километров. Ущерб от "Томаса" оценили почти в 150 миллионов долларов.

На этот раз пожары могут нанести экономический ущерб на сумму более 100 миллионов долларов.