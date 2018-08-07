Из-за пожара в гостинице в Петербурге эвакуировали более 400 человек

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Из-за возгорания в гостинице на улице Гончарная в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали 411 человек, передает РИА Новости.

По информации ГУ МЧС по региону, пожар в доме №4 на улице Гончарная был локализован в 03.11. Ранг пожара снижен до первого номера.

Установлено, что на минус втором этаже семиэтажного здания произошло возгорание электрооборудования. Огонь успел распространиться на площади в пять квадратных метров.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших нет. К ликвидации пожара были привлечены семь единиц техники и 31 человек личного состава.