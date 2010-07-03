Неизвестный сообщил о минировании Домодедова и двух самолетов

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Сотрудники экстренных служб проверяют информацию, поступившую от анонимного источника, о взрывных устройствах, якобы заложенных на двух лайнерах и в терминале столичного аэропорта Домодедово.

"В поступившем сообщении говорится о трех взрывных устройствах. Два якобы находятся в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих, еще одно – в зоне вылета самого аэропорта", – цитирует "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Эвакуация в воздушной гавани не проводится. Багаж пассажиров названных рейсов отправили на повторный осмотр.

Накануне сообщалось, что столичный аэропорт Шереметьево также проверяли из-за анонимного предупреждения об угрозе взрыва. Информация о бомбах не подтвердилась.

В начале июня неизвестные "заминировали" еще более 50 объектов. Среди них оказались здание Госдумы, ТЦ "Охотный ряд", отели Akvarel и Savoy.

