Рабочего насмерть придавило опалубночным щитом на стройке в столице

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На северо-востоке Москвы на строительной площадке жилого комплекса "Шереметьевский" рабочего насмерть придавило опалубночным щитом. Инцидент произошел в воскресенье, 7 июля, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, стройка находится по адресу: улица Складочная, дом 6, строение 31.

"От полученных травм он скончался", – сказал собеседник агентства.

В конце мая в Приозерском районе Ленинградской области на курорте "Игора" обрушились строительные леса. В результате ЧП пострадали семь человек.

После ЧП в больницы доставили шесть пострадавших.

