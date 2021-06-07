В Абхазии ищут российскую туристку, упавшую с моста в реку

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В Абхазии ведутся поиски туристки из России, которая упала с моста в реку. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление замминистра по чрезвычайным ситуациям Тиграна Делибалтяна.

По данным МЧС Абхазии, речь идет о девушке 1997 года рождения, которая приехала в Абхазию из Сочи в составе группы туристов.

"Инцидент произошел после спуска туристической группы с Гегского водопада на автотрассу, ведущую к озеру Рица", – рассказал Делибалтян.

Он заявил, что в данный момент спасатели ведут поиски туристки.

Ранее три российских альпиниста пропали без вести в Гималаях. Уточнялось, что россияне пропали в районе горного массива Аннапурна на территории Непала.

Позднее альпинситов удалось найти. Шерпы отследили россиян между базовыми лагерями 3 и 4.