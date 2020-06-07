Пожар на нефтяной скважине произошел в Иркутской области

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Возгорание произошло на нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области.

Как говорится на сайте правительства региона, пожар начался еще 30 мая. Причиной стала разгерметизация соединительного шланга с выбросом нефтегазовой смеси.

В настоящее время происходит горение устья скважины. Отмечается, что для тушения привлекут военных артиллеристов, которые должны сбить фонтан выстрелом.

В результате инцидента никто не пострадал. Огонь не угрожает населенным пунктам, сообщает газета "Известия".

Ростехнадзор ранее назвал вероятную причину аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. В ведомстве полагают, что разлив нефтепродуктов произошел из-за изношенности оборудования.