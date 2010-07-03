В Севастополе выпала месячная норма осадков

В Севастополе за два часа выпала месячная норма осадков – свыше 33 миллиметров при норме для июня в 26 миллиметров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы города Владимира Базарова.

Ливень парализовал улично-дорожную сеть, порядка 30 участков дорог оказались затоплены. Больше всего пострадал спуск в центральной части города, где повреждено 400 метров дороги из плитки.

Также повреждены две подпорные стены, в некоторых местах сошел грунт со склонов. Ливневая канализация засорена на 44 участках, более половины засоров устранены.

Кроме того, поступило порядка 330 обращений от жителей по поводу затопленных территорий и кровли. Подрядчики устраняют последствия непогоды.

Без света на несколько часов остались 12,5 тысячи жителей города. Энергоснабжение 10 тысяч к настоящему моменту них восстановили.

Из-за ливня в городе был объявлен режим повышенной готовности.

Ранее на Крым обрушился разрушительный град с дождем. С неба падали ледяные горошины размером с перепелиное яйцо. От стихии досталось и Симферополю – особенно району аэропорта и ближайшему пригороду.