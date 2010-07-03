Задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки из Лыткарина

Фото: Москва 24/Александр Авилов

По подозрению в изнасиловании 11-летней девочки из Лыткарина задержан отец ее подруги, рассказала Агентству "Москва" уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Беременность у девочки с особенностями развития 2008 года рождения установили на осмотре в женской консультации. 6 июня информацию передали в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав в Лыткарине.

Мишонова уточнила, что, по данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, девочка из полной семьи, в поле зрения комиссии семья не попадала.

Ранее Мишонова заявила, что психологическое и физическое состояние девочки оценят специалисты. По данным СМИ, 11-летняя девочка забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.