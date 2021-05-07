Более 20 человек погибли в Москве за 3 месяца из‑за превышения скорости

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

За первые три месяца 2021 года в Москве из-за высокой скорости на дорогах погибли 22 человека. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что чаще всего аварии случались на участках с разрешенной скоростью 60 километров в час.

"На этих улицах происходит 58% всех аварий, на 100 километрах таких дорог в среднем происходит 140 ДТП, погибают пять человек", – говорится в сообщении.

Почти в 10 раз больше погибших на 100 километрах дороги на скорости 100 километров в час. Такие трассы в прошлом году унесли жизни минимум 50 человек.

Ранее сообщалось, что число аварий с пострадавшими в столице в январе – марте 2021 года сократилось на четверть. В Дептрансе подчеркнули, что это по-прежнему тревожные цифры, поэтому горожан попросили быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.